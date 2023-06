"Neadekvāti zemas kompensācijas." Kā dabas liegumu veidošana skar meža īpašniekus?

Lielākām aizsargājamām dabas teritorijām var būt izveidots zonējums, kas pēc atļautajām un aizliegtajām darbībām atbilst kādai no iepriekšminētajām kategorijām.

Aizsargājamās dabas teritorijās intensīvi apsaimniekotas vietas (pilsētas, ciemus) un ceļus un to nodalījumu joslas mēdz iekļaut neitrālajā zonā - t.i., platība, kurā nepastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi. Vienlaikus dažādas aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi savstarpēji telpiski var pārklāties - t.i., piemēram, aizsargājamo ainavu apvidū var atrasties atsevišķi noteikts dabas liegums, kurā savukārt vēl daļā ir noteikts mikroliegums.

Vaicājot par to, kāpēc ir svarīgi veidot dabas liegumus, DAP uzsver - saglabāt maz ietekmētus meža un purvu masīvus.

Meža īpašnieks: Ir mainīti spēles noteikumi

Bet vecums, līdz kuram būs atļauts ievākt koksnes ražu, būtiski samazinās. Šajās dabas liegumu zonās meža īpašnieki varēja cirst 25% no esošās krājas. Nākamā reize bija atļauta pēc 10 gadiem un atkal 25% no atlikušās krājas. Šobrīd, izmainot noteikumus, no konkrēta vecuma būs aizliegta kopšanas cirte un vispār aizliegta galvenā cirte. Atļautas būs tikai sanitārās cirtes. Pēc idejas – saimnieks savā mežā vairs nevar darīt neko," bažīgi pauž Ziediņš.