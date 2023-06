Jubilārs Igo: Es ļoti novērtēju absolūtu vientulību

Šā gada 29. jūnijā mūziķis Igo (īstajā vārdā Rodrigo Fomins) svin savu 61. dzimšanas dienu. Sarunā ar TVNET GRUPAS tiešsaistes žurnālu "Klik" viņš atklāti stāstīja par dzīvē piedzīvoto - gan par to, kā ir būt slavas virsotnē, gan to, kāds ir kā tēvs, gan to, kāds ir kā cilvēks.