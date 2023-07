Mediji ar īpašu metodi kliedē neskaidrību ap Krievijas dzīvā spēka zaudējumiem Ukrainā

Lai to paveiktu, izmantota statistikas metodoloģija, kas tika pielietota Kovid-19 pandēmijas laikā, lai noteiktu mirušo skaitu, pamatojoties un tā dēvēto pārmērīgo mirstību. Balstoties uz mantojumu reģistriem un oficiālajiem mirstības datiem, pētnieki aplēsuši, cik lielā mērā to vīriešu skaits, kas nav pārsnieguši 50 gadu vecumu un miruši laikā no 2022.gada februāra līdz 2023.gada maijam, pārsniedz parastos mirstības rādītājus.