F-1 čempions Verstapens iebēris pamatīgu šķipsnu sāls komandas biedra Peresa "brūcē"

Savukārt nīderlandieša komandas biedrs jau ilgāku laiku cīnās ar likstām kvalifikācijas sesijās. Silverstonā viņš nespēja pārvarēt kvalifikācijas pirmo kārtu, kas nozīmēja, ka viņš jau piekto posmu pēc kārtas nesasniedza kvalifikācijas trešo sesiju. Līdz ar to publiskajā telpā viens no aktuālākajiem jautājumiem ir Peresa potenciālā atstādināšana no "Red Bull" komandas.