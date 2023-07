FOTO ⟩ Otro reizi devās apkārt pasaulei. Leģendārā Latvijas katamarāna "Kaupo" mistiskā pazušana

Liktenīgā diena un neziņa

"Kaupo" ceļojuma laikā 2009. gada 7. janvārī tika saņemta ziņa, ka uz katamarāna, kas atradās pie Portugāles, ceļā uz Kanāriju salām, 110 jūras jūdzes no krasta, izcēlies ugunsgrēks. Taču šī informācija vēlāk izrādījās maldīga.

Portugāles meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs visu dienu centies nodibināt radiosakarus ar "Kaupo", taču tas izdevies tikai vakarā, noskaidrojot, ka sākotnēji saņemtā informācija no Portugāles Jūras spēku kuģa par to, ka uz katamarāna izcēlies ugunsgrēks, izrādījusies maldīga.

No katamarāna tika nocelts mehāniķis Nikolajs Vederņikovs. Ievērojot to, ka katamarānam "Kaupo" bija tehniskas problēmas ar dzinēju, visu nakti drošības apsvērumu dēļ to novēroja Portugāles Jūras spēku patruļkuģis, bet vēlāk tam tika sniegta nepieciešamā tehniskā palīdzība. Pēc neliela remonta "Kaupo" turpināja iesākto braucienu apkārt pasaulei, dodoties uz Laspalmasu.