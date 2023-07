Fjūrija un Nganū supercīņa - vēl viens apliecinājums, ka bokss kā sporta veids turpina iet pa skuju taku

Otrdien, 11. jūlijā, tika izziņots, ka šā brīža Pasaules Boksa padomes (WBC) supersmagā svara čempions Taisons Fjūrijs tiksies ar bijušo UFC smagā svara čempionu Fransisu Nganū. It kā liela, bet tajā pašā laikā absolūti bezjēdzīga cīņa...

Pirms nepilniem diviem gadiem nācās saskarties ar atziņu, ka jūtūberu Džeika un Logana Polu invāzija boksa pasaulē vienam no planētas senākajiem sporta veidiem par labu nekādā gadījumā nenāca. Tobrīd teju katram cīņas sporta veterānam, karjeru beigušam cīkstonim vai vienkārši slavu alkstošam bokserim uz mēles bija augstāk minēto puišu vārdi.

Bet tagad esam nonākuši līdz Nganū un Fjūrija cīņai, kas pavisam noteikti pievērsīs plašākas sabiedrības uzmanību. Protams, Fjūrijs un Nganū, atšķirībā no augstāk minētajiem Poliem, ir visaugstākā kalibra meistari savos amatos. Problēma gan ir tāda, ka Fjūrijs un Nganū ir meistari it kā līdzīgos, bet tajā pašā laikā ļoti atšķirīgos amatos, līdz ar to šī cīņa būs bez pievienotās vērtības boksa pasaules "lielajā bildē". Tieši tāpat kā jebkura jūtūbera cīņa...