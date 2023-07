"Nord Stream" spridzināšanas laikā uz jahtas atrastas sprāgstvielu pēdas

"Izmeklēšanas laikā no kuģa paņemtajos paraugos tika atrastas zemūdens sprāgstvielu pēdas," teikts vēstulē, kuru parakstījuši ANO sūtņi no Vācijas, Dānijas un Zviedrijas. Pastāv aizdomas, ka jahta tika izmantota sprāgstvielu transportēšanā, norādīts vēstulē. Tajā uzsvērts, ka izmeklēšana turpinās.

Ukraina un tās sabiedrotie gadiem ilgi iebilda pret "Nord Stream" projektu, uzskatot to par draudu nacionālajai drošībai. Taču Ukrainas valdība un militārpersonas noliedz jebkādu saistību ar sabotāžu. Arī Krievija noliedz jebkādu saistību ar "Nord Stream" gāzesvadu sprādzieniem.

Vairāku Ziemeļvalstu mediju kopīgajā izmeklēšanā konstatēts, ka Krievijas karakuģi, kas spēj veikt zemūdens operācijas, atradās netālu no vietas, kur vēlāk notika gāzesvadu "Nord Stream" eksplozijas.

Savukārt Vācijā izmeklētāji koncentrējušies uz jahtu, kas burāja netālu no sprādzienu vietas. Vācijas mediji ziņo, ka jahta izbrauca no Rostokas un to izīrēja kāds Polijas uzņēmums, kas, šķiet, pieder diviem ukraiņiem.