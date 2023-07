Stājas spēkā apsūdzētajam piespriestais mūža ieslodzījums par sirmgalves izvarošanu un slepkavību

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments šodien krimināllietā par sirmgalves izvarošanu un slepkavību noraidīja apsūdzētā, viņa aizstāvja un apsūdzētā laulātās kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas pērnā gada 31. maija spriedumu, tādējādi līdz ar AT lēmumu stājas spēkā apsūdzētajam noteiktais sods - mūža ieslodzījums, konfiscējot apsūdzētajam piederošo dzīvokli Rīgā, informēja AT.