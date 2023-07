Rīgas domē notiek diskusijas par nepieciešamību atbalstīt "Positivus"

Visvairāk pret finansējuma piešķiršanu iebilda opozīcijas deputāti. Pirmkārt, deputāti pauda neizpratni par to, kādēļ šāds lēmums jāpieņem pēdējā brīdī, jo festivāls sāksies jau piektdien.

Otrkārt, neizpratni izraisīja tas, ka bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) rosināja šo līdzekļu piešķiršanu, tika iecelts par ziņotāju šajā jautājumā, bet atteicies atbildēt uz deputātu jautājumiem. Līdz ar to ziņotāja par šo jautājumu bija izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina (PP).

Daudz kritikas izpelnījās Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūras (RITA) atzinums par ieguvumiem no šī festivāla. Piemēram, neizpratni radīja secinājums, ka katrs ieguldītais eiro Rīgai atnes 0,42 eiro. Līdz ar to no 200 000 eiro ieguldījuma Rīga iegūšot nedaudz vairāk nekā 83 000 eiro.