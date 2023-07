Ņem vērā! ⟩ Svētdien elektrības cena biržā noslīdēs krietni zem nulles

Šis varētu būt vēsturiski vien no zemākajām jebkad biržā fiksētajiem elektrības cenu līmeņiem Latvijā.

Elektrības par velti un ar negatīvu vērtību būs no plkst.5 līdz plkst.18. Piemēram, laikā no plkst.14 līdz 15 elektrības cena būs negatīva - mīnus 2,6 eirocenti par KWh, no plkst.15 līdz 16 cena būs mīnus 6,8 eirocenti par KWh, bet plkst.16 līdz 17 tā būs mīnus 5,8 eirocenti par KWh, liecina "Elektrum" informācija. Norādīta cena ir ar pievienotās vērtības nodokli.