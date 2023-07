"Pasaki, ka esi vecs, nepasakot, ka esi vecs." Cilvēki reaģē uz Guntara Rača komentāru par Sema Smita uzstāšanos

tās bija max 10-15 minūtes no visa šova, nevis “koncerta otrā daļa”. tiražējot tviterī ekskluzīvi tikai šo konkrēto fragmentu, jūs kļūstat par vienu no tiem tūdaliņiem, kas piedalās mītā — tāds ir viss SS šovs. bet dziedāja taču skaisti! un Madonna savulaik darīja tieši to pašu.