Lemts par atbalstu palielināšanu Latvijas olimpiskās vienības atlētiem

Kopējais valsts finansējuma apjoms palielinājums, kas attiecas uz atlētu atbalstu un kvotu finansiālo palielinājumu, ir 814 000 eiro apmērā, kur 40% no kopējās summas jeb 325 600 eiro ir individuālo sporta veidu federācijām kvotu palielinājuma treniņu sacensību izdevumu segšanai, savukārt 60% jeb 488 400 eiro ir papildu finansējums pabalstiem Latvijas olimpiskās vienības (LOV) sportistiem, treneriem un atbalsta personālam. Līdz ar to zelta kvotas (kopskaitā - 38) apjoms no 32 000 eiro tiek palielināts uz 40 000 eiro, sudraba kvotas (kopskaitā - 72 ) - no 16 000 uz 20 000 eiro, savukārt bronzas (kopskaitā - 111) - no 8000 uz 10 000 eiro.