Kā mēs meklējām Amiju: dramatisks stāsts ar laimīgām beigām un vērtīgu pieredzi

Pēc Dagņa Kalniņa ieteikuma šajā brīdī izziņojām papagaiļu mīļotāju grupā, ka meklējam brīvprātīgos, kas nepieciešamības gadījumā varētu palīdzēt meklēšanā, ja Amija aizlidotu kur tālāk un pazustu no redzesloka. Ielikām arī ziņu mūsu vietējās Kundziņsalas kopienas "Whatsapp" grupā, kur ir daudz vietējo iedzīvotāju. Tāpat izlikām ārā tumbas un atskaņojām Čikitona balss ierakstu – par laimi, mums tāds bija. Pati arī visu laiku saucu un sekoju viņas pārlidojumiem, lai zinātu, kur viņa atrodas.

Tā arī pirmā diena beidzās – ap desmitiem sāka satumst, un Amija vairs neatsaucās. Tomēr bija skaidri zināms, kurā kokā netālu no mājām viņa atrodas.

Tā viss turpinājās līdz apmēram astoņiem no rīta, kad kokā ielidoja vārna un mazo izbiedēja. Šajā brīdī vairs nepaspēju nofiksēt, uz kurieni viņa aizlidoja, un pazaudēju viņu no redzesloka. Vēlreiz izziņojām vietējā "Whatsapp", lai ziņo, ja putns kaut kur kliedz vai ir pamanīts. Pati devos meklēt gan kājām, gan ar auto, saucot un aicinot. No auto atskaņoju ierakstītos Čikitona kliedzienus. Taču svētdien bija ļoti spēcīgs vējš.