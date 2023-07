Cietumnieka Māra Kovaļova bēgšana: Iekšlietu ministra komentārs

Kā izriet no tiesā izskatītās bēgšanas lietas materiāliem, 2006. gada augustā četrotne, pārzāģējot restes gan balkonā, gan cietuma sienā, izkļuva no kameras, tad devās dzeloņstiepļu žoga virzienā, kur viņus pamanīja apsargs, kurš panāca pēdējo no bēgļiem un centās viņu aizturēt, tomēr nesekmīgi.