ASV basketbola izlase paziņo 14 spēlētājus, kuri trenēsies ar valstsvienību pirms Pasaules kausa

Pirmdien nosaukto spēlētāju sarakstā ir Keids Kaningems un Džeilens Durens no Detroitas "Pistons", Čets Holmgrens un Džeilens Viljamss no Ohlahomsitijas "Thunder", Džeilens Grīns no Hjūstonas "Rockets", Kventins Graimss no Ņujorkas "Knicks", Herbs Džounss un Trejs Mērfijs no Ņūorleānas "Pelicans", Kīgans Marejs no Sakramento "Kings", Peitons Pričardss no Bostonas "Celtics" un Nezs Rīds no Minesotas "Timberwolves".