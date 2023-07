Valmiera un vēl sešas Latvijas pašvaldības iesaistīsies starptautiskā kampaņā par tīru Baltijas jūru

No Latvijas kampaņā "Save Our See" jau ir pieteikušas dalību septiņas pašvaldības, proti, Rīga, Jūrmala, Liepāja, Ventspils, Ādažu novads, Talsu novads un Valmieras novads. Lai gan Valmieras novads neatrodas tieši pie jūras, pašvaldības pārstāvji uzskata, ka dzīvojot Gaujas piekrastē ir jādomā arī par Baltijas jūras tīrību.

Organizācijas "Let’s do it World" iniciatīvā "Save Our See" ("Glābsim mūsu jūru") jeb "SOS" dalību apstiprinājušas pilsētas un to iedzīvotāji Somijā, Ālandē, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā un Vācijā.

"Save Our Sea" mērķis ir pievērst uzmanību Baltijas jūras vides problēmām un dot iespēju tās krastos dzīvojošajiem rīkoties pašiem un sakopt Baltijas piejūras zonas, pludmales un kāpas. Pērn organizētajā kampaņā iesaistījās tikai trīs Baltijas valstis, bet šogad pasākums ir daudz plašāks un iekļauj teju visas Baltijas jūras reģiona valstis.

Kampaņa sāksies Baltijas jūras dienā, 31.augustā, un beigsies Pasaules talkas dienā, 16.septembrī.