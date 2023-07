Latvijas "zaļais zelts" būvniecībā. Iemesli, kāpēc izmantot koku

Raugoties uz to, vai pircējam ir izdevīgi celt māju no koka, viņš skaidro: "Aicinām skatīties uz mājas cenu ēkas dzīves cikla periodā. Jo, ja uzbūvē ēku tikpat dārgi kā no citiem materiāliem vai pat dārgāk, pareizi lietojot kokmateriālu, var būtiski ietaupīt, piemēram, ar apdari.