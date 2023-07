"Skaisti "uz papīra", bet..." Apskatnieks pauž bažas par Porziņģa pievienošanos Bostonai

"Smārta prombūtne papildus uzliek spēles veidošanas slogu uz Malkoma Brogdona (Ok!), Džeilena Brauna (Ārprāts!), Peitona Pričardsa (Tad redzēsim!), Džeisona Teitama (Ok!) un Derika Vaita (Ok!) pleciem. Nemaz nerunājot par to, cik daudz papildu pienākumu Brauns, Teitams un Vaits būs spiesti uzņemties aizsardzībā," norāda Faveils.