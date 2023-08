Austrālijā vīrieti apsūdz 91 bērna seksuālā izmantošanā bērnu aprūpes centros

Policija to nodēvēja par vienu no šausminošākajiem bērnu seksuālās izmantošanas gadījumiem valstī.

Policija atklāja, ka noziegumi tika pastrādāti desmit dažādos bērnu aprūpes centros laikā no 2007. līdz 2022. gadam, par upuriem izraugoties meitenes pirmspubertātes vecumā. Daži upuri bija tikai gadu veci.

Lai gan 87 no 91 upura bija no Austrālijas, policija uzskata, ka vēl četri neidentificēti bērni tika ļaunprātīgi izmantoti, kamēr vīrietis no 2013. līdz 2014.gadam īslaicīgi strādāja ārzemēs. Policija atklāja, ka sadarbojas ar starptautiskajām noziedzības apkarošanas iestādēm, lai atrastu šos bērnus.