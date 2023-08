Rinkēvičs mudina Jēkabpilī nogalinātās sievietes bērniem izmaksāt vismaz 50 000 eiro

"Aicinu Ministru kabinetu piešķirt atbilstošu un samērīgu vienreizēju kompensāciju neatkarīgi no šo personu statusa kriminālprocesā. Būtiski šeit ir ņemt vērā gan no Satversmes 93. panta un Latvijas starptautiskajām saistībām izrietošo valsts pienākumu rīkoties, lai aizsargātu cilvēka dzīvību, gan arī Satversmes 110. pantā noteikto, ka valsts īpaši palīdz bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. Uzskatu, ka minimālajam vienreizējās kompensācijas apmēram katrai no šīm personām jābūt vismaz 50 000 eiro.