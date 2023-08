Aktieris Andris Bērziņš par godu savai 70. jubilejai aicina uz īpašu koncertprogrammu

Vērienīgajā koncertprogrammā piedalīsies arī īpašie viesi – dziedošie aktieri Aija Dzērve, Mārcis Maņjakovs, Imants Strads, Edgars Pujāts, Jānis Paukštello, Gundars Grasbergs – skanēs dziesmas gan no filmām, gan izrādēm, kurās jubilārs un viņa viesi savulaik piedalījušies, gan citi populāri skaņdarbi: "Svētvakars", "Es šonakt sēdēšu uz jumta", "Brauciet lēnāk pār tiltu, draugi" (no izrādes "Džons Neilands"), "Upē naktī pīles kliedz"; "Un tūkstoškārt", "Uz priekšu, Kurzeme, ar vēju" (no Ulda Marhileviča mūzikla "Tobāgo"); "Ganāmpulks", Druē dziesmiņa no koncertfilmas "Skumjš stāsts par Keriju" u.c. skaņdarbi.