Pasākumu ceļvedis: visā Latvijā plaši atzīmēs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 35. gadadienu

Tradicionālais gājiens tautas tērpos notiks no plkst.14.30 līdz 15.30 no Rātslaukuma uz Brīvības pieminekli, lai demonstrētu tautas tērpu daudzveidību, krāšņumu un rotātu svētku dienu.

No plkst.13 Brīvības laukumā norisināsies Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta Latvijas skolu pūtēju orķestru defilē programma, bet no plkst.15 līdz vakaram Brīvības laukumā izskanēs svētku koncerti - to ievadīs folkloras kopu sadziedāšanās, sagaidot pasākuma "Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai" gājiena dalībniekus, kam plkst.17.30 sekos valsts amatpersonu svinīgās uzrunas.