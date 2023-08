Bērnu slimnīcas Mātes piena banka lūdz atsaukties jaunas donores

Kas jādara, lai kļūtu par mātes piena donori?

Par mātes piena donorēm aicinātas kļūt jaunās māmiņas, kuras veiksmīgi zīda savus mazuļus un plāno to turpināt vēl vismaz vairākus mēnešus. Sīkāk jāapsver vairāki kritēriji.

1) Piena apjoms. Piena apjomam jābūt pietiekamam, lai paēdinātu savu bērniņu (bērnam jābūt ar labu svara dinamiku), bet pāri jāpaliek vismaz 100 ml dienā. Laktācija pirmo nedēļu laikā ir mainīga, tāpēc vislabāk lēmumu par piena ziedošanu pieņemt no bērniņa 4 nedēļu vecuma, kad tā stabilizējas. Lai saprastu, vai patiesi dienā ir vismaz 100 ml, kurus varētu ziedot, aicinām donores pirms pieteikuma anketas izpildīšanas, "izmēģinājuma periodā" noslaukt 100 ml pieniņa vienā vai divās reizēs. Tas gan palīdzēs apjaust piena apjomu, gan sagatavos donori atbildīgajam darbam, kas prasa precizitāti un rutīnas ievērošanu.

2) Zīdīšanas ilgums. Mazajiem pacientiem, kas pienu saņems, ļoti svarīgs ir piena sastāvs. Mātes piens visvērtīgākais ir pirmajos laktācijas mēnešos, tāpēc vislabāk par donori kļūt tieši pirmajos trīs mēnešos pēc dzemdībām. Atteikumu var saņemt potenciālā donore, kuras bērnam jau tuvojas gads, jo tad piena sastāvs ir izmainījies (tas joprojām ir ļoti labs savam bērnam, bet tam ir pārāk zems olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu un kaloriju saturs priekšlaikus dzimušiem mazuļiem). Jo ātrāk tiek pieņemts lēmums par piena ziedošanu, jo labāk!

3) Māmiņas veselības stāvoklis. Potenciālajām donorēm nedrīkst būt kaitīgie ieradumi (smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana). Nedrīkstētu būt hroniskas slimības, kas pieprasa zāļu lietošanu. Taču ir konkrētas slimības un medikamenti, kuras neietekmē piena kvalitāti, tāpēc aicinām jaunās māmiņas pieteikties, lai sarunas laikā ar potenciālo donori izrunātu atbilstību šim uzdevumam.

4) Dzīvesvieta. Lai kontrolētu apstākļus, kādos piens tiek transportēts, Bērnu slimnīca uzņemas piena ziedojuma pārvešanu no donores mājām. Šobrīd iespējas ļauj to darīt tikai 20 km rādiusā no Mātes piena bankas atrašanās vietas Vienības gatvē 45, Rīgā.