Porziņģis un Bostona - viena no lielākajām "jautājuma zīmēm" pirms gaidāmās sezonas

Bostonas "Celtics" šovasar izveica vienu no vasaras skaļākajiem darījumiem, trīs komandu darījumā Markusu Smārtu samainot pret Kristapu Porziņģi.

Bostonas tirgus ir arī viens no lielākajiem tirgiem NBA, kas nozīmē, ka latviešu basketbolists gaidāmajā sezonā, visticamāk, būs zem lupas. To apliecina arī fakts, ka viņa un "Celtics" sadarbība tiek izcelta, kā viens no būtiskākajiem nezināmajiem pirms gaidāmās sezonas.