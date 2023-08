Zinātnieki atklājuši jaunu kandidātu uz Zemes smagākā dzīvnieka titulu

Vaļa fosilijas tika atklātas tuksnesī Peru dienvidos, tādēļ tam dots nosaukums "Perucetus colossus" jeb "kolosālais valis no Peru".

Fosilijas tika atrastas pirms vairāk nekā desmit gadiem. Tās uzgāja Mario Urbina no Sanmarkosas Universitātes Dabas vēstures muzeja Limā. Taču starptautiskai komandai bija nepieciešami vairāki gadi, lai izraktu tās no stāvās, klinšainās nogāzes Ikas tuksnesī, kas kādreiz atradās zem ūdens un ir pazīstams ar bagātīgām jūras fosilijām. Izrakumos galu galā tika atrasti 13 skriemeļi no vaļa mugurkaula, četras ribas un gūžas kauls.