Liepājā līdz svētdienai ierobežos gaisa telpas izmantošanu

Īslaicīgi gaisa telpas ierobežojumi būs spēkā no šī gada 3.augusta, kad gaisa telpa tiks slēgta no plkst.15 līdz plkst.19, lai nodrošinātu drošu gatavošanos Baltijas starptautiskā aviācijas šova priekšnesumiem.

Gaisa telpa 4.augustā tiks slēgta no plkst.12 līdz plkst.21, 5.augustā - no plkst.10 līdz plkst.00, bet 6.augustā - no plkst.10 līdz plkst.19.