Kossovičs: PP paliks opozīcijā, ja partneri strādās ar "Amerika un Jaunupa partijām"

Domes kuluāros iepriekš tika runāts, ka jaunajai koalīcijai varētu pievienoties GKR, kam ir pieci deputāti, kā arī trīs deputāti no partijas LA, kuri sākotnēji bija vienā frakcijā ar "Progresīvajiem" un "Par", bet pēc tam konfliktu rezultātā aizgāja opozīcijā. LA gan ir visai saspringtas attiecības ar savu bijušo biedru Māri Mičerevski, kurš tagad ir pievienojies KR frakcijai.

Tādējādi jaunajam mēram bez PP būtu vien 28 balsis un būtu nepieciešamas vēl vismaz trīs. Jau ilgāku laiku neformālās sarunās tiek pieļauts, ka šādai koalīcijai varētu pievienoties neatkarīgie deputāti. Pašlaik domē darbojas četri neatkarīgie deputāti - no "Jaunās konservatīvās partijas" ievēlētais deputāts Valters Bergs, kurš izšķīrās nepieslieties KR frakcijai, bijušais "Jaunās vienotības" biedrs Kaspars Spunde, kurš tieši bijušo mēru Mārtiņu Staķi nosauca par iemeslu pamest valdošo koalīciju, nesen no "Saskaņas" aizgājušais Guntars Jirgensons un no "Latvijas Krievu savienības" domē ievēlētais Jakovs Pliners.