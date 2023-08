Lidostas "Rīga" vadītāja: No atpūtas galamērķiem šovasar aizpildītākie lidojumi ir uz Melnkalni, Bulgāriju un Armēniju

Viņa sacīja, ka noslogotākie pašlaik ir deviņi Īrijas zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" maršruti - Dublina, Ķelne, Vīne, Prāga, Īstmidlenda, Mančestra, Krakova, Malta un Brisele, bet no Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" reisiem noslogotākie ir Tivata, Erevāna, Burgas, Korfu un Herakliona.

"No atpūtas ceļojumu galamērķiem šovasar visaizpildītākie lidojumi ir uz Melnkalni, Bulgāriju un Armēniju," pauda Odiņa, piebilstot, ka savukārt, skatoties uz pirmo pusgadu kopumā, visvairāk pasažieru jeb 8% no kopējā pasažieru skaita - ir pārvadāti uz Londonu. Seko Helsinki ar nedaudz vairāk par 5%, kā arī Oslo, Tallina, Stokholma, Frankfurte, Viļņa, Belgrada, Berlīne, Varšava un Vīne, kur visos ir aptuveni 3-4% no kopējā pasažieru skaita.