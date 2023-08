Indijā valsts čempionāta sacīkstēs miris 13 gadus vecs perspektīvs motobraucējs

13 gadus vecais Harišs sacīkstes Madras trasē sāka no "pole position". Vienā no līkumiem viņš zaudēja kontroli pār savu motociklu, piedzīvojot kritienu un pazaudējot ķiveri. Nākamais motosportists nespēja izvairīties no kritienu piedzīvojušā Hariša un pārbrauca viņam pāri.