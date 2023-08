Visvairāk izsaukumu par vētras postījumiem saņemti no Rīgas, Latgales un Zemgales

Apmēram 50 gadījumos VUGD palīdzība nemaz nebija nepieciešama - kokus novāca iedzīvotāji pašu spēkiem vai citi seku likvidēšanas darbos iesaistītie dienesti. Lielākajā daļā gadījumu vēja lauzti koki bija nokritušu uz ceļa braucamās daļas. Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī, lai kokus novāktu no automašīnām un ēku jumtiem. Dobeles novadā vairākām mājām vējš bija norāvis jumtus.

Pirmie izsaukumi uz Dobeles novadu tika saņemti dažas minūtes pirms pusdienlaika. Pēc tam par postījumiem iedzīvotāji ziņoja arī no Tukuma novada. Pēc plkst.14 strauji pieauga izsaukumu skaits no Rīgas un tai tuvākajiem novadiem. Savukārt vakarpusē visvairāk izsaukumu tika saņemts no Latgales un Vidzemes. Jaunu izsaukumu pieteikumu skaits samazinājās pēc plkst.20, informēja Gribuste.