FOTO ⟩ Tallinā vareni izskanējis "Depeche Mode" koncerts

Par koncerttūri "Memento Mori" Gors komentēja: "Mēs sākām strādāt pie šī projekta pandēmijas sākumā, iedvesmojoties no tās. Pēc Endija Flečera aiziešanas no dzīves mēs nolēmām turpināt, jo esam pārliecināti, ka viņš to būtu vēlējies, un tas patiešām ir piešķīris projektam īpašu nozīmi." Gāns piebilda: "Flečeram šis jaunais albums būtu paticis. Mēs ļoti ceram, ka pavisam drīz varēsim ar to dalīties, un nevaram vien sagaidīt, kad varēsim to prezentēt dzīvē nākamajā gadā."