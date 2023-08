VIDEO ⟩ Vētras nolauzts zars laupa vīrieša dzīvību Sventē. Meita centās viņu reanimēt

Sventes iedzīvotāja ap plkst. 16 saņēma zvanu no kaimiņa, ka viņas tēvs nekustīgi guļot parkā zem milzīga liepas zara, kuru norāvis vējš. 50 gadus vecais vīrietis mira netālu no mājām no galvaskausa traumas, ziņo raidījums "Degpunktā".