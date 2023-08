"Suns" iemūžinās divu "septiņas vai mazāk sekundes" laikmeta leģendu kreklus

"Suns" iemūžinās Mariona 31. un Stademaijera 32.numurus. Katram spēlētājam tiks veltīts savs svinīgais pasākums, kas norisināsies kādā no Fīniksas mājas spēlēm sezonas laikā.

Marions Fīniksas vienībā deviņu sezonu laikā no 1999. līdz 2008.gadam aizvadīja 660 spēles, kurās vidēji izcēlās ar 18,4 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un 1,9 pārtvertām piespēlēm.

Savukārt Stademaijers Fīniksā pavadīja astoņas sezonas no 2002. līdz 2010.gadam un 516 aizvadītajās spēlēs caurmērā guva 21,4 punktus, izcīnīja 8,9 atlēkušās bumbas un bloķēja 1,4 metienus.

Abi spēlētāji bija svarīga daļa Maika D'Antoni revolucionārās "septiņas vai mazāk" ("seven seconds or less") sistēmas ietvaros.