Turaidā notiks Arheologu svētki

Turaida ir viena no arheoloģiski visvairāk pētītajām viduslaiku pilīm Latvijā. 25 gadu garumā no 1976. līdz 2000.gadam notika Turaidas pils arheoloģiskā ekspedīcija, kurā piedalījās 1802 ekspedīciju dalībnieki - tehnisko darbu vadītāji, zīmētāji, darbinieki. Katram no viņiem ir savs nopelns mūsu novada mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.