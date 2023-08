Pīlēns: Jebkura demisija ir jauna iespēja, bet vienlaikus arī pazaudēts laiks

Jebkura demisija ir pazaudēts laiks, runājot par esošā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) atkāpšanos no amata, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" teica viens no "Apvienotā saraksta" (AS) veidotājiem un uz Valsts prezidenta amatu neveiksmīgi kandidējušais Uldis Pīlēns.