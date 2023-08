Uzmanies! Piecas Zodiaka zīmes, kas ir lielākie enerģijas vampīri

Strēlniekiem visbiežāk pietiek sava spēka un enerģijas, tāpēc viņiem nav nepieciešams "uzlādēties" no citiem. Tomēr viņi var baroties no citu cilvēku emocijām karstu strīdu un konfliktu laikā. Saskarsmē ar šādiem cilvēkiem nav viegli izvairīties no enerģijas aizplūšanas, jo Strēlnieki ir pieraduši meklēt patiesību, kas nozīmē, ka viņi ņems enerģiju no pretinieka, līdz pārtrauks sarunu.