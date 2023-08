Agresīvs vīrietis smagi piekauj savu māti. Kaimiņi sašutusi par policijas neizdarību

"Gaidīs, kad no slimnīcas atbrauc māte (būs šovakar mājās), tad skatīsies tālāk. Šis tā kā normāli?"

Kungs ar lauzni lauž vaļā durvis, izsaucu @Valsts_policija - atbrauca brigāde, varoni prom neved, gaidīs, kad no slimnīcas atbrauc māte (būs šovakar mājās), tad skatīsies tālāk. Šis tā kā normāli?

Policija uz ierakstiem reaģēja un sniedza atbildi par notikušo, ko Gerda aprakstīja kā "Hello Goodbye" ("Sveiki un uz redzēšanos") tipa atbildi. Policijas ekipāža esot devusies prom no notikuma vietas, nesagaidot, kad smagi cietusī māte atgriezīsies no medicīnas iestādes. Vīrietis tikai aizturēts tikai uz atskurbšanas laiku.