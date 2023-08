VIDEO ⟩ Nacionālā teātra jaunais direktors noklusējis par VID izmeklēšanu pret viņa firmu

KM valsts sekretāre Dace Vilsone, kas vadīja konkursa komisiju, par to, ka Vītola firmai ir kriminālprocess, uzzina no "de facto". Lielu izbrīnu vai satraukumu par to viņa gan nepauž.

Pats Vītols uzskata, ka, neinformējot komisiju par savas firmas kriminālprocesu, nav noklusējis neko tādu, kas varētu apdraudēt viņa reputāciju: "Es esmu apliecinājis, ka mana reputācija ir nevainojama, ka man nekādi riski attiecībā uz manu reputāciju nepastāv, un šī kriminālprocesa ietvaros šie jau pieņemtie lēmumi par to, ka aizdomas nav apstiprinājušās, ka līdzekļu avoti ir bijuši likumīgi, ka visi darījumi, kurus esmu veicis es un mans uzņēmums, ir pilnībā likumīgi, no VID puses tas ir arī pilnīgs pierādījums man, ka nekādi tālāki reputācijas riski šī kriminālprocesa ietvaros nebūs."

Taču piektdien, 18. augustā Vītols sasauca preses konferenci, kurā, pastāstījis par savu vīziju Nacionālā teātra nākamajai piecgadei, sāka klāstīt arī par "Ultimo Investment" kriminālprocesu. Viņš apgalvo, ka iepriekš par to neesot runājis, jo neesot zinājis, vai to drīkstot, bet tagad saņēmis no juristiem atļauju. Tomēr viņš arī neslēpa, ka par kriminālprocesu "stāstīt atklāti" sācis, jo par to interesējies "de facto".