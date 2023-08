"Mežs jāapsaimnieko tā, lai kaut kas paliek vēl nākamajām paaudzēm." Dabas saudzēšana mežsaimnieku darbā

"Tātad katrs ceturtais hektārs ir veltīts dabas aizsardzībai, kur daba lielā mērā attīstās netraucēti," stāsta Dudelis.

"Protams, šad tad mēs veicam kaut kādas darbības, ja vajag palīdzēt kādai konkrētai sugai, piemēram, mednim. Mednis dzīvo vienā vietā un nevar atrast citu vietu ātri, tāpēc viņam savējā ir ļoti svarīga. Viņš pamatā ir priežu mežos, bet, mežam augot, tas var palikt par biezu šim putnam. Mednis ir liels putns ar platu spārnu vēzumu, un viņam kaut kā vajag izlidot caur to mežu un izvairīties no citām sugām, piemēram, no lapsām un jenotsuņiem, kas viņu medī. Tad mednim to mežu vajag nedaudz retāku, tāpēc mēs to paretinām," saka Dudelis, norādot, ka tad šāda darbība ir vērsta tikai uz konkrētu sugu dzīvotņu uzlabošanu.

Tāpat LVM katru gadu identificē jaunas lielo putnu - melno stārķu, jūras ērgļu, zivju ērgļu, klijānu - ligzdas. Tās ir vismaz 50 centimetrus lielas un labi saskatāmas. Atrodot šādu ligzdu, uz noteiktu teritoriju ap to tiek attiecināti dabas aizsardzības noteikumi. Tas nozīmē, ka tur ir jāievēro termiņi, kuros nevar veikt tādas darbības kā koku ciršana, ceļu būvniecība vai meliorācijas sistēmu tīrīšana. Parasti termiņu ierobežojums ir no aprīļa sākuma līdz Jāņiem vai jūnija beigām, dažkārt - līdz septembrim. Tas ir atkarīgs no konkrētās sugas.