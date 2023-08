Soļotājs Rumbenieks pasaules čempionātā 35 kilometru distancē ierindojas 32. vietā

Martins distanci veica divās stundās, 24 minūtēs un 30 sekundēs, par četrām sekundēm apsteidzot Braienu Danielu Pintado no Ekvadoras. Bronzas godalgu izcīnīja Masatora Kavano no Japānas, kurš no čempiona atpalika 42 sekundes.