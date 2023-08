Krievijas vēstures eksāmenā iekļaus jautājumus par karu Ukrainā

Vienā no jautājumiem skolēniem būs jāsakārto trīs notikumi hronoloģiskā secībā, savukārt otrajā jautājumā dažādi notikumi būs jāsavieno ar personām, kuras tika iesaistītas.

Grāmatas nosaukums ir "Krievijas vēsture no 1945. gada līdz mūsdienām", tās autors ir bijušais Krievijas kultūras ministrs Vladimirs Medinskis. Tā ir pirmā oficiāli publicētā mācību grāmata, kurā minēts pašlaik notiekošais karš.

Skolās to sāks izmantot no nākamā septembra, un tā paredzēta vidusskolas vecāko klašu skolēniem vecumā no 17 līdz 18 gadiem.