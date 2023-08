VIDEO ⟩ Kas turpina eksportēt uz Krieviju?

Drukāšanas tehnikas tirgotājs SIA "StarLett" atbildēja: "Savstarpējā līguma izpildes ietvaros, SIA "StarLett" 2023.gadā veica vienu piegādi uz "BelstarLett" precei, kas jau bija apmaksāta pirms banku sankciju ieviešanas pret maksājumiem no Baltkrievijas. Šobrīd visi savstarpējie līgumi ir pārtraukti."

Daži uzņēmumi arī norādīja, ka eksportētāju sarakstā iekļauti nevis tāpēc, ka tirgotu Krievijā vai Baltkrievijā preces, bet gan formālu iemeslu dēļ. Regulārs valsts kompānijas "Sadales tīkls" iepirkumu dalībnieks SIA "Energokomplekss" atbildēja, ka uzņēmuma galvenais elektropreču ražotājs atradies Baltkrievijā, taču tagad ar to sadarbība pārtraukta: "Uzņēmumam šobrīd nav tirdzniecības darījumu ar Krieviju un Baltkrieviju, tas neeksportē preces un neimportē preces ne no Krievijas, ne no Baltkrievijas.