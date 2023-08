Valainis: Visticamāk, AS domā, vai lauzt bloku ar NA

Tavars nepieļauj iespēju, ka AS, kas sastāv no vairākiem politiskajiem spēkiem, valdības veidošanas kontekstā varētu sašķelties, daļai iekļaujoties valdošajā koalīcijā, bet citiem - paliekot opozīcijā.

Kā ziņots, Siliņa pēc AS lūguma līdz trešdienas rītam valdības veidošanas sarunās ieturēs pauzi. Pēc Siliņas vārdiem, AS lūgusi laiku lēmumu pieņemšanai saistībā ar jaunās valdības veidošanu, taču nekonkretizēja, par ko tieši AS šajā laikā plānojusi izšķirties.