"airBaltic" nākamvasar piedāvās septiņus jaunus maršrutus no Rīgas

2024. gada vasaras sezonā "airBaltic" plāno savu tīklu papildināt ar 11 jauniem maršrutiem – septiņiem no Latvijas, diviem no Igaunijas un diviem no Lietuvas. Tāpat lidsabiedrība plāno palielināt lidojumu biežumu uz tādiem pieprasītiem galamērķiem no Rīgas kā uz Romu, Telavivu, Prāgu un citiem.