Smiltēns: Lembergs ar saviem izteikumiem ir iespļāvis sejā Ādažu bāzē esošajiem kanādiešu karavīriem

"Tiešām notiks! Es būšu par to, lai Latvijā būtu nevis Kanādas kontingents, bet gan ASV, turklāt vismaz 10 000 vīru un nevis kazarmās, bet ierakumos ar pilnu aprīkojumu un bruņojumu, lai Latvijai būtu vismodernākā pretraķešu aizsardzības, pretgaisa aizsardzības un krasta aizsardzības sistēma," video materiālā klāsta Lembergs.

LETA jau rakstīja, ka AS piedāvājums paredz, ka jaunās koalīcijas kodolu veidotu pašreizējās valdības partijas "Jaunā vienotība", AS un Nacionālā apvienība (NA), reizē nosakot garantijas pret Lemberga ietekmi.

To šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem pavēstīja AS līderi, Saeimas priekšsēdētājs Smiltēns un AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.