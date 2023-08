Zinību dienas svētku ceļvedis

Zinību dienas svinības Zemgalē

Jelgavā no plkst. 18.00 līdz 20.00 Pasta salā darbosies vairāk nekā 15 aktivitāšu vietas, kur iestādes un organizācijas iepazīstinās ar piedāvājumu skolēniem un aicinās iesaistīties radošās aktivitātēs. Pasākuma otrajā daļā no plkst. 20.00 līdz 22.30 skolēni varēs baudīt muzikālu performanci no 3Live Project kopā ar [Ex] da Bass.