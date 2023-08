Rajevskis: Iespējamo trīs partiju koalīciju praktiski vadītu ZZS, nevis JV

Viņš norādīja, ka patlaban starp "Apvienoto sarakstu" (AS) un JV notiek psiholoģiska cīņa. Rajevskis atzīmē, ka JV ir gatava iet uz jebkādiem kompromisiem, lai nokļūtu valdībā. Savukārt AS ir vērā ņemama pārstāvniecība no cilvēkiem, kuri kādreiz ir bijuši ZZS partneri, un saprot, kā šis politiskais spēks funkcionē, tāpēc AS redz un zina, kāda būs valdība ar 52 balsīm un cik "izmisīgi" JV grib AS koalīcijā.

Viņa ieskatā, jautājums ir par to, kurš piekāpsies, vai tā būs JV, kura piekritīs saglabāt iepriekšējo koalīciju un pievienos klāt ZZS, vai arī AS piekritīs JV ultimatīvajam uzstādījumam, "nokārs galvu" un piekritīs koalīcijai, kas AS nav izdevīga, bet nodrošina varas pozīcijas.