Stāsies spēkā vilcienu rudens kustības grafiks. Veiktas izmaiņas dažos maršrutos

Kā katru gadu, no 3. septembra svētdienās kursēs vilciens uz Rīgu tieši no Līvāniem ar atiešanas laiku plkst.16.08 no Līvānu dzelzceļa stacijas un ierašanos galapunktā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā plkst.18.30. Pa ceļam vilciens pieturēs vēl deviņās pieturvietās un reisā pavadīs 2 stundas un 22 minūtes. Plānots, ka šis vilciens kursēs līdz 2024. gada maija beigām.