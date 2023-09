"NA nonākšana opozīcijā būtu veselīga arī Latvijas politikai." Politologs komentē "mazo koalīciju" un opozīciju

Rozenvalds atzīmēja, ka beigu beigās galvenais strīds izvērtās starp Apvienoto sarakstu (AS) un JV par to, kādai ir jābūt četru partiju koalīcijai. AS vēlējās saglabāt līdzšinējo tandēmu kopā ar NA, savukārt JV izvēlējās palikt kopā ar "Progresīvajiem" apzinoties, ja saglabāsies tandēms no AS un NA, radikāli nekas nemainīsies, it īpaši tāpēc, ka JV ir vairāki svarīgi jautājumi, kuru risināšanu pilnībā bloķē NA.