"Drosme sasveicināties": aicina jauniešus sveicināt citam citu

Septembrī sveicināšanas nozīme tiks uzsvērta "MOT" tīklā iesaistītajās skolās, medijos un sociālajos tīklos, kā arī "Caffeine" kafejnīcās no 18. līdz 24.septembrim tiks piedāvāta īpašā "Čau!" kafija.

"MOT" mērķis ir veidot atvērtu, drošu sabiedrību, kurā tiek iekļauti visi. Pašlaik programmā ir iekļauti 18 000 jauniešu 43 Latvijas pilsētās. "MOT" nodarbībās skolās no 7.-9. klasei iekļaušana ir viena no pamatprasmēm un tiek trenēta katrā no 12 nodarbībām trīs gadu ciklā. Tēmas aktualitāti apstiprina arī tas, ka aizvien vairāk brīvprātīgo iesaistās programmā, strādājot kā brīvprātīgie "MOT" treneri. Šogad apmācības beiguši 100 jauni treneri, kopējam brīvprātīgo "MOT" treneru skaitam sasniedzot jau iespaidīgu 400 "MOT" treneru skaitu, kuri brīvprātīgi darbojas 80 skolās visā Latvijas teritorijā.